Написать 20 постов для Instagram профиля

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Закрыт10 заявок556 просмотров

Здравствуйте.

Требуется написать 20 постов для Instagram профиля и отдельно разработка контент-плана.

Для выбора исполнителя обязательно выполнить тестовое задание.

Задача: Написать рекламное объявление.

Продукт: продажа худи, футболок

Пишите в отклике ВЫПОЛНЕННОЕ тестовое задание и стоимость для 20 постов

(один текст объемом 500-700 символов)

4 года назад
Arei15
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