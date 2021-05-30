Нужно написать тексты для сайта

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Закрыт17 заявок1288 просмотров

Требуются услуги копирайтера. Нужно прописать информацию для торговой площадки по типу О нас, правила для покупателей и прочая инфа. 

4 года назад
solomon7
35 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Даниил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
25 лет
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4 года назад
Анна
 
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Елена
 
29 лет
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Екатерина
 
20 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Алла
 
50 лет
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Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
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Ольга
 
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4 года назад
Сергей
 
26 лет
4 года в сервисе
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3 года назад
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Александра
 
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Анна
 
35 лет
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4 года назад
10 отзывов(-1)
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Анастасия
 
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20 лет
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Юлия
 
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