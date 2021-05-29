необходимо разработать несколько вариантов небольшого продающего текста с триггерами для рекламы школы музыки, для видео длительностью 30 секунд. основные тезисы и ключевые фразы будут предоставлены. оплата за 5 вариантов — 2000 желательно сразу ...
Нужен редактор/копирайтер
Всем привет!
Нужен ответственный человек для интересной работы. У вас будут готовые тексты, с которыми необходимо будет поработать определенным образом, в том числе откорректировать грубые ошибки.
Объем текстов примерно от 5 до 15 тысяч знаков без пробелов. Подробнее расскажу в л/с.
Платим за обработку одного текста - 40 грн (да, мне желательно найти человека из Украины и расплачиваться с ним через Приват, но если кандидат такой весь лапочка, то можно и из других стран, тогда по курсу расчет в WMZ примерно 1,5 доллара за текст). Оплата только такая, так что, сорри, не торгуюсь. Выплаты каждые три дня. Объем от двух до шести текстов в день.
Работа несложная и увлекательная. Планируем работать две недели без выходных (но вы можете сделать свой объем заранее и отдыхать). Далее - посмотрим. Может быть, выйдем на постоянное сотрудничество.
Еще раз подчеркну, что человек нужен ответственный! Важные качества: грамотность и мало-мальские способности в литературе.
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