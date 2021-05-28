Нужен автор для стройматериалов

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Закрыт6 заявок699 просмотров

Здравствуйте. Я в поисках грамотного и ответственного автора который с может писать seo-тексты на тематику строительных материалов. Правила и инструкция здесь https://docs.google.com/document/d/1z7WTxFvPyJRQzwQzhxT8tBmHDe15FeluW1ZVOE2tFjg/edit?usp=sharingВ начале ставки прошу написать "я справлюсь". Оплата 100 руб/1000зн. В месяц нужно писать порядка 40-50к знаков. Точнее написать их нужно за 10-15 дней, но в месяц выработка 40-50к зн. В будущем возможно увеличение объема. Прошу делать ставку только тех, кому подходят данные условия.Пример плохого текста https://docs.google.com/document/d/18Ghbjz5gBhRUPJmM3tXWXQJMfp5FJitBOLvAH8v0MbU/edit?usp=sharing Пример приемлемого текста находится в инструкции под таблицей.

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Tienam
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