Копирайтинг

Требуется технически грамотный копирайтер в ИТ, для написания статьи на тему: как уменьшить размер изображений и фотографий, в особенности jpg

Пишем от лица автора! Без воды. Материал технический, но подача должна быть интересной и понятной обывателю. Для всех основных действий, описанных в статье нужны скриншоты.

Главное! удобный и понятный текст для людей, без завиральных слово-сочленений, которые невозможно читать, но зато 99% уникальности! Уникальность и SEO хоть важны, но второстепенны.

Есть базовое ТЗ. Плановый размер статьи от 8000 до 12000 знаков без пробелов.

Стоимость 100 рублей за 1000 знаков без пробелов.