Копирайтинг

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Закрыт3 заявки563 просмотра

Требуется технически грамотный копирайтер в ИТ, для написания статьи на тему: как уменьшить размер изображений и фотографий, в особенности jpg

Пишем от лица автора! Без воды. Материал технический, но подача должна быть интересной и понятной обывателю. Для всех основных действий, описанных в статье нужны скриншоты.

Главное! удобный и понятный текст для людей, без завиральных слово-сочленений, которые невозможно читать, но зато 99% уникальности! Уникальность и SEO хоть важны, но второстепенны.

Есть базовое ТЗ. Плановый размер статьи от 8000 до 12000  знаков без пробелов.

 Стоимость 100 рублей за 1000 знаков без пробелов.

Написание статей
4 года назад
yago85
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

cilinskijpavlo02
Цылинский 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$12
2 дня
Escrow
Заявленные сроки не выдержаны. Недостаточный уровень знаний по теме статьи. Частое использование слов "паразитов" в тексте.

Заявки фрилансеров

cilinskijpavlo02
Цылинский 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
Евгения
 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
197 отзывов
4 года назад
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
4 года назад

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