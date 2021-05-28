Необходимо написание 80 статей под Миралинкс. Объем одной статьи 2000 збп. Уникальность текст ру не менее 95% В статье: - 2-3 подзаголовка - по возможности список(нумерованный или маркированный) - ...
Копирайтинг
Требуется технически грамотный копирайтер в ИТ, для написания статьи на тему: как уменьшить размер изображений и фотографий, в особенности jpg
Пишем от лица автора! Без воды. Материал технический, но подача должна быть интересной и понятной обывателю. Для всех основных действий, описанных в статье нужны скриншоты.
Главное! удобный и понятный текст для людей, без завиральных слово-сочленений, которые невозможно читать, но зато 99% уникальности! Уникальность и SEO хоть важны, но второстепенны.
Есть базовое ТЗ. Плановый размер статьи от 8000 до 12000 знаков без пробелов.
Стоимость 100 рублей за 1000 знаков без пробелов.
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