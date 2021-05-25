Ищем копирайтеров

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок613 просмотров

Мы в поиске SEO-копирайтеров для сотрудничества на постоянной основе в тематиках трейдеры (обзор проектов и информационные статьи), инвестиции, брокеры, криптовалюта. Достаточно разбираться в ОДНОЙ области. Оплата за 1000 символов по согласованию сторон.

Есть 3 основные причины сотрудничать с нами:

- Наш проект большой и надежный, и мы гарантируем стабильную работу - вам не нужно будет искать новых заказчиков или коммуникации с большим количеством старых.

- Опытные главреды, благодаря которым вы серьезно прокачаете свои навыки и будете более востребованным специалистом.

- Возможность сфокусироваться на любимой теме.

Для отклика необходимо:

Оставляйте заявку и напишите Ваш опыт в вышеперечисленных тематиках. Примеры работ будут плюсом.

Что предлагаем:

Удаленную работу и частичную занятость, можем давать постоянную загруженность.

Регулярную подробную обратную связь от руководителя команды.

Возраст не играет роли, в команде есть авторы от 20 до 55 лет.

4 года назад
Annet_007
37 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
54 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Кирилл
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Егор
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
4 года назад
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
163 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Валентина
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Юлия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
4 года назад
Даша
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
82 отзыва
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 часов назад
49 отзывов
4 года назад
Алексей
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Кирилл
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
4 отзыва
4 года назад
Владимир
 
62 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Ольга
 
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
121 отзыв
4 года назад