Нужно написать 15 текстов по ТЗ. Все детально расписано, если возникнут вопросы, ответим. Нужен копирайтер, понимающий, зачем на страницы сайтов пишут тексты и как их пишут, соблюдающий сроки. Оплата 50р/1000 збп ...
Ищем копирайтеров
Мы в поиске SEO-копирайтеров для сотрудничества на постоянной основе в тематиках трейдеры (обзор проектов и информационные статьи), инвестиции, брокеры, криптовалюта. Достаточно разбираться в ОДНОЙ области. Оплата за 1000 символов по согласованию сторон.
Есть 3 основные причины сотрудничать с нами:
- Наш проект большой и надежный, и мы гарантируем стабильную работу - вам не нужно будет искать новых заказчиков или коммуникации с большим количеством старых.
- Опытные главреды, благодаря которым вы серьезно прокачаете свои навыки и будете более востребованным специалистом.
- Возможность сфокусироваться на любимой теме.
Для отклика необходимо:
Оставляйте заявку и напишите Ваш опыт в вышеперечисленных тематиках. Примеры работ будут плюсом.
Что предлагаем:
Удаленную работу и частичную занятость, можем давать постоянную загруженность.
Регулярную подробную обратную связь от руководителя команды.
Возраст не играет роли, в команде есть авторы от 20 до 55 лет.
Заявки фрилансеров
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