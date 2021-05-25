Ищем копирайтеров

Мы в поиске SEO-копирайтеров для сотрудничества на постоянной основе в тематиках трейдеры (обзор проектов и информационные статьи), инвестиции, брокеры, криптовалюта. Достаточно разбираться в ОДНОЙ области. Оплата за 1000 символов по согласованию сторон.

Есть 3 основные причины сотрудничать с нами:

- Наш проект большой и надежный, и мы гарантируем стабильную работу - вам не нужно будет искать новых заказчиков или коммуникации с большим количеством старых.

- Опытные главреды, благодаря которым вы серьезно прокачаете свои навыки и будете более востребованным специалистом.

- Возможность сфокусироваться на любимой теме.

Для отклика необходимо:

Оставляйте заявку и напишите Ваш опыт в вышеперечисленных тематиках. Примеры работ будут плюсом.

Что предлагаем:

Удаленную работу и частичную занятость, можем давать постоянную загруженность.

Регулярную подробную обратную связь от руководителя команды.

Возраст не играет роли, в команде есть авторы от 20 до 55 лет.