Нужно написать 15 текстов по ТЗ. Все детально расписано, если возникнут вопросы, ответим. Нужен копирайтер, понимающий, зачем на страницы сайтов пишут тексты и как их пишут, соблюдающий сроки. Оплата 50р/1000 збп ...
Нужен копирайтер для долгосрочного сотрудничества
Нужен копирайтер, который сможет писать медицинские тексты (от 8 кз).
Без ключевых слов, по готовому ТЗ. уникальность по текст.ру выше 80%
Цена за 1 кз = 50 рублей / 18 грн. В дальнейшем возможно повышение оплаты
В качестве теста нужно написать часть статьи на 1000-1500 знаков, без проверки на уникальность
Работы очень много. Настроены на длительное сотрудничество
Заявки фрилансеров
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