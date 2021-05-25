Нужен копирайтер для долгосрочного сотрудничества

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Закрыт27 заявок911 просмотров

Нужен копирайтер, который сможет писать медицинские тексты (от 8 кз).

Без ключевых слов, по готовому ТЗ. уникальность по текст.ру выше 80%

Цена за 1 кз = 50 рублей / 18 грн. В дальнейшем возможно повышение оплаты

В качестве теста нужно написать часть статьи на 1000-1500 знаков, без проверки на уникальность

Работы очень много. Настроены на длительное сотрудничество

4 года назад
tanusha-komad
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