Написать 10 текстов по гемблингу на английском языке

Нужно максимально качественная английская статья ресерч на 2500-3000 слов. Требуется написание тестовой работы на 1000-1500 символов, после чего, если вы нам подойдете, то дописываете статью и оплачиваем ее. Рассматриваем опытного копирайтера да длительный срок. ...