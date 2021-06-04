Написать статью для журнала

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Завершен11 заявок872 просмотра

Мне нужна статья на русском или английском языке (цены укажите пожалуйста ). Статья может быть на популярную тему связанная с информационными системами либо дизайном (веб или граф).

4 года назад
icuteone
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

egorkornilov
Егор 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$22
1 день
Escrow
Спасибо за быстро и качественно испоненную работу! Обращусь в скором времени снова. Спасибо)
С Анастасией легко и приятно работать. Была открыта к диалогу и удобным для нас обоих условиям. Оплата своевременная. Надеюсь на скорое сотрудничество вновь)

Заявки фрилансеров

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egorkornilov
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