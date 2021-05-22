3 Статьи для сайта с IT-тематикой и обзором digital-товоров

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок552 просмотра

Доброго времени суток! Нужны люди, разбирающиеся в информационных технологиях или способные быстро вникнуть в суть и написать по этой теме статью.

Темы/Рубрики:

  • Криптовалюты
  • Блокчейн (устройство криптовалют)
  • Вывод продукта на рынок (кейсы роста)
  • digital-продукты
  • Цифровые бизнес модели и цифровая трансформация компаний
  • Сделки (покупки и инвестиции в цифровые компании)
  • Тренды (обзоры тенденций на рынке)
Пишите если разбиратесь в чем-либо из списка выше. Для портфолио необходима хотя-бы одна работа, можете сослаться на профиль, если там есть. Знание английского приветствуется. Требования к тексту: грамотно, структурированно, если работаете с ключами, то вообще прекрасно)

Оплата от 50 р, 1$ и 1.5$ за тысячу знаков. Зависит от тематики и качества работ.  Рассматриваем долгосрочное сотрудничество, но можно также выполнить разовый заказ. Жду заявок и улыбок на ваших лицах!

4 года назад
mStohar
Стохар 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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