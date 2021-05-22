3 Статьи для сайта с IT-тематикой и обзором digital-товоров

Доброго времени суток! Нужны люди, разбирающиеся в информационных технологиях или способные быстро вникнуть в суть и написать по этой теме статью.

Темы/Рубрики:

Криптовалюты

Блокчейн (устройство криптовалют)

Вывод продукта на рынок (кейсы роста)

digital-продукты

Цифровые бизнес модели и цифровая трансформация компаний

Сделки (покупки и инвестиции в цифровые компании)

Тренды (обзоры тенденций на рынке)

Пишите если разбиратесь в чем-либо из списка выше. Для портфолио необходима хотя-бы одна работа, можете сослаться на профиль, если там есть. Знание английского приветствуется. Требования к тексту: грамотно, структурированно, если работаете с ключами, то вообще прекрасно)

Оплата от 50 р, 1$ и 1.5$ за тысячу знаков. Зависит от тематики и качества работ. Рассматриваем долгосрочное сотрудничество, но можно также выполнить разовый заказ. Жду заявок и улыбок на ваших лицах!