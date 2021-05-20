Здравствуйте, требуется человек для написания текстов по обновленному ТЗ где используются ключевые и тематичные слова. Это инфо статьи на тему кулинарии 80р=1к знбп.
Написать статью для хабра
Необходимо написать статью: аналитика, обзор, рекомендация и тд (на усмотрение)
тематика провода, электростанция и тд
аккаунт желательно свой и с рейтингом (не новый)
статья 2000-3000 символов
Заявки фрилансеров
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