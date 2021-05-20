Написать статью для хабра

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Закрыт4 заявки675 просмотров

Необходимо написать статью: аналитика, обзор, рекомендация и тд (на усмотрение)

тематика провода, электростанция и тд

аккаунт желательно свой и с рейтингом (не новый)

статья 2000-3000 символов

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