Требуются фрилансеры для регулярной работы с заказами по переносу материала с рукописного первоисточника в текстовый формат. С вас умение работать с текстовыми редакторами и грамотность. Оплата после выполнения заказа. Просьба писать на почту нашему менеджеру ...
Провести анализ графических редакторов
Необходимо в печатном виде произвести, сравнительный анализ нескольких графических редакторов, 5 Штук (Компас, 3D MAX,........)? Выделить
сильные и не очень стороны.
И необходимо чтобы в итоге самым наилучшим редактором был Autocad
Необходим уникальный текст
9000-10000 символов
Заявки фрилансеров
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