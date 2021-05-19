Провести анализ графических редакторов

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Закрытнет заявок480 просмотров

Необходимо в печатном виде произвести, сравнительный анализ нескольких графических редакторов, 5 Штук (Компас, 3D MAX,........)? Выделить

сильные и не очень стороны.

И необходимо чтобы в итоге самым наилучшим редактором был Autocad

Необходим уникальный текст

9000-10000 символов

3ds MaxAutoCAD
4 года назад
guest_16098418678104
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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