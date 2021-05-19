Копирайтер

Требуются фрилансеры для регулярной работы с заказами по переносу материала с рукописного первоисточника в текстовый формат. С вас умение работать с текстовыми редакторами и грамотность. Оплата после выполнения заказа. Просьба писать на почту нашему менеджеру : [email protected]