Тексы финансовая тематика

$240
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок1359 просмотров

Сайт финансовой тематики. Нужен копирайтер на объем 40к символов.

Примеры текстов на страницах - раздел Информация для акционеров.

Обратите внимание, что много технической информации, которую надо дать не сухо и уникализировать:

https://ik-finium.ru/prodat-akcii/prodat-akcii-gazprom/

https://ik-finium.ru/prodat-akcii/prodat-akcii-rosneft/

https://ik-finium.ru/prodat-akcii/prodat-akcii-lukoil/

Также будут тексты для статей. Пишите стоимость за 40к символов.

4 года назад
cleaning-moscow
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