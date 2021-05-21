Тексы финансовая тематика

Сайт финансовой тематики. Нужен копирайтер на объем 40к символов.

Примеры текстов на страницах - раздел Информация для акционеров.

Обратите внимание, что много технической информации, которую надо дать не сухо и уникализировать:

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