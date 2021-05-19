Написать/напечатать формулы по физике с сайта "Решу ЕГЭ". Мелко, как шпоргалку. Шаблон:

Номер задания; обозначение (что требуется найти); формула.

За 100 формул от 100 рублей, зависит от того объемности. Предоплата около 50-60 рублей, остальное после работы.

Формулы писать не по всем заданиям. Я скину те, что требуются. За графики и рисунки можем поговорить отдельно. Они по желанию.