Доработка 2 главы диссертации: Динамика норм русской письменной речи (на материале СМИ Узбекистана) Задача Необходимо доработать диссертацию по замечаниям прикрепленным в файле. Обязательные требования. Оригинальность работы 90% . Вторую ...
Написать/Напечатать формулы по физике
Написать/напечатать формулы по физике с сайта "Решу ЕГЭ". Мелко, как шпоргалку. Шаблон:
Номер задания; обозначение (что требуется найти); формула.
За 100 формул от 100 рублей, зависит от того объемности. Предоплата около 50-60 рублей, остальное после работы.
Формулы писать не по всем заданиям. Я скину те, что требуются. За графики и рисунки можем поговорить отдельно. Они по желанию.
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