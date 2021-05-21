Доброго времени суток! Нужны люди, разбирающиеся в информационных технологиях или способные быстро вникнуть в суть и написать по этой теме статью. Темы/Рубрики: КриптовалютыБлокчейн (устройство криптовалют)Вывод продукта на рынок (кейсы роста)digital-продуктыЦифровые бизнес модели и ...
Отзыв на авито. Только работа для девушек.
Здравствуйте. Нужен 1 отзыв на авито от лица девушки с видимостью сделки. Важно чтобы в профиле был указан город Челябинск. Тематика
массаж. Текст отзыва предоставлю.
Цена? Срок?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
- $240
Сайт финансовой тематики. Нужен копирайтер на объем 40к символов. Примеры текстов на страницах - раздел Информация для акционеров. Обратите внимание, что много технической информации, которую надо дать не сухо и ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт4 года назад
Написать/напечатать формулы по физике с сайта "Решу ЕГЭ". Мелко, как шпоргалку. Шаблон: Номер задания; обозначение (что требуется найти); формула. За 100 формул от 100 рублей, зависит от того объемности. Предоплата около ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад
Написать/напечатать формулы по физике с сайта "Решу ЕГЭ". Мелко, как шпоргалку. Шаблон: Номер задания; обозначение (что требуется найти); формула. За 100 формул от 100 рублей, зависит от того объемности. Предоплата около ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $700
Предлагаю вам удаленную работу, с компьютер/телефона Интернет магазин специализируется на продаже талисманов, астрологических прогнозов, календарей График работы магазина с 10:00 до 20:00 Отвечать нужно по мере поступления диалогов, то есть спокойно можете ...Копирайтинг113 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется копирайтер для написания завлекающих рекламных текстов, для продвижения мероприятия в фейсбук., на украинском языке. Отдам приоритет тем, кто знает технику написания текстов по Ильяхову. Подробности в личном сообщении.Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Доработка 2 главы диссертации: Динамика норм русской письменной речи (на материале СМИ Узбекистана) Задача Необходимо доработать диссертацию по замечаниям прикрепленным в файле. Обязательные требования. Оригинальность работы 90% . Вторую ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт4 года назад
Копирование информации(фио, адрес, индекс, телефон, штрихкод) из одного документа в другой.Копирайтинг60 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написать статью: аналитика, обзор, рекомендация и тд (на усмотрение) тематика провода, электростанция и тд аккаунт желательно свой и с рейтингом (не новый) статья 2000-3000 символовКопирайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад