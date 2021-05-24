Нужно написать 15 текстов по ТЗ. Все детально расписано, если возникнут вопросы, ответим. Нужен копирайтер, понимающий, зачем на страницы сайтов пишут тексты и как их пишут, соблюдающий сроки. Оплата 50р/1000 збп ...
Написание статей на украинском
Оплата $2 за 1000 сбп. Копирайт.
Выбранный исполнитель
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