Поиск тематической информации на англоязычных сайтах

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Завершен13 заявок645 просмотров

Требуется девушка ( исключительно девушка,! т.к тематика женская ) с хорошим знанием английского языка, которая будет осуществлять поиск тематической информации на англоязычных сайтах для блога .

4 года назад
frola
Ольга 
58 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

morsi
45 лет
19 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
4 года назад
$2
10 дней
Escrow
Прекрасное сотрудничество с Оксаной, благодарю!
Сотрудничество прошло отлично. Рекомендую Ольгу как серьезного, ответственного и приятного заказчика.

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