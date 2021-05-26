Необходимо написание 80 статей под Миралинкс. Объем одной статьи 2000 збп. Уникальность текст ру не менее 95% В статье: - 2-3 подзаголовка - по возможности список(нумерованный или маркированный) - ...
Написать 100 статей по автомобильной тематике
Нужно написать 100 статей по автомобильной тематике (штрафы, автомобильные номера, тонировка и т.д.). Без ключей или с минимальным количеством. Тексты нужно писать строго по плану, без воды.
Гибкие сроки выполнения.
Статьи разные по объему от 5000 до 12000 смв.
Оплата 40р/1000смв. Своевременные выплаты раз в неделю (по пятницам) на WMR, WMP, Яндекс.деньги, карты банков РФ или QIWI.
Перед началом работы необходимо выполнить оплачиваемое тестовое задание 30р/1000смв.
Тексты пишутся сразу на сайт, вы указываетесь автором статьи, свои работы можно использовать в
портфолио.
Возможен карьерный рост до автора индивидуального проекта с работой по повышенной ставке.
Ждем ваших заявок, наличие телеграмма - обязательно.
Заявки фрилансеров
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