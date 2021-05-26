Нужно написать 100 статей по автомобильной тематике (штрафы, автомобильные номера, тонировка и т.д.). Без ключей или с минимальным количеством. Тексты нужно писать строго по плану, без воды.

Гибкие сроки выполнения.

Статьи разные по объему от 5000 до 12000 смв.

Оплата 40р/1000смв. Своевременные выплаты раз в неделю (по пятницам) на WMR, WMP, Яндекс.деньги, карты банков РФ или QIWI.

Перед началом работы необходимо выполнить оплачиваемое тестовое задание 30р/1000смв.

Тексты пишутся сразу на сайт, вы указываетесь автором статьи, свои работы можно использовать в

портфолио.

Возможен карьерный рост до автора индивидуального проекта с работой по повышенной ставке.

Ждем ваших заявок, наличие телеграмма - обязательно.