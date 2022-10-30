pugovka-84

Евгения Шаргаева pugovka-84

 
39 летРоссия/Волгоград
15 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Копирайтер, аналитик, макет-конструктор

Пишу сильные, интересные тексты, которые приведут к вам клиентов.  

Составлю продающий контент-план, оформлю шапку профиля.

Создам фото-, видео- макет.

Сделаю раскладку для визуала профиля,  а также проанализирую конкурентов и ЦА.

Не срываю сроки.

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!

Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 5 дней
нет рейтинга