Копирайтер, аналитик, макет-конструктор
Пишу сильные, интересные тексты, которые приведут к вам клиентов.
Составлю продающий контент-план, оформлю шапку профиля.
Создам фото-, видео- макет.
Сделаю раскладку для визуала профиля, а также проанализирую конкурентов и ЦА.
Не срываю сроки.
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
Копирайтинг
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Нейминг и Слоганы
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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