Копирайтер, аналитик, макет-конструктор

Пишу сильные, интересные тексты, которые приведут к вам клиентов.

Составлю продающий контент-план, оформлю шапку профиля.

Создам фото-, видео- макет.

Сделаю раскладку для визуала профиля, а также проанализирую конкурентов и ЦА.

Не срываю сроки.

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!