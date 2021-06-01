Обращение к копирайтерам

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Закрыт10 заявок703 просмотра

В перспективе работа постоянная, но, соглашаясь работать сейчас, вы ничего не теряете.

Желательно ежедневно делать хотя бы 5 кило в сутки с уникальностью текстов не менее 95% (требования к уникальности обязательны).

Оплата 20 руб - 1000 знаков. Способ оплаты - вебмани (WMR, WMZ или WMP).

Структура работы следующая: пишете статью по моему заданию, получаете оплату в любом случае, и если обе стороны довольны, то продолжаем сотрудничество.

В дальнейшем оплачиваю 1 раз в неделю. Если необходимо раньше, обращайтесь, постараюсь сделать перевод как можно быстрее!

Если какое-то время необходима ежедневная оплата для проверки моей платежеспособности, то, конечно, буду оплачивать ежедневно.

Жду ваших откликов!

4 года назад
pan_ataman
Григорий 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
24 года
4 года в сервисе
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4 года назад
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Наталья
 
27 лет
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4 года назад
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Елена
 
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2 года назад
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Анастасия
 
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4 года назад
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Ольга
 
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Сергей
 
35 лет
4 года в сервисе
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6 месяцев назад
4 года назад
Алексей
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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Алена
 
42 года
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4 года назад
Юлия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад

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