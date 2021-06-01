Обращение к копирайтерам

В перспективе работа постоянная, но, соглашаясь работать сейчас, вы ничего не теряете.

Желательно ежедневно делать хотя бы 5 кило в сутки с уникальностью текстов не менее 95% (требования к уникальности обязательны).

Оплата 20 руб - 1000 знаков. Способ оплаты - вебмани (WMR, WMZ или WMP).

Структура работы следующая: пишете статью по моему заданию, получаете оплату в любом случае, и если обе стороны довольны, то продолжаем сотрудничество.

В дальнейшем оплачиваю 1 раз в неделю. Если необходимо раньше, обращайтесь, постараюсь сделать перевод как можно быстрее!

Если какое-то время необходима ежедневная оплата для проверки моей платежеспособности, то, конечно, буду оплачивать ежедневно.

Жду ваших откликов!