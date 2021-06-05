Нужно 10 подробных, интересных обзоров на товары бренда Norfin

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок1022 просмотра

Нужны статьи-обзоры по костюмам и палаткам Norfin (объемом по 3000-7000 симв.)

Интересно и подробно описать каждую деталь товара и его фишки. Не писать воду, только что-то интересное, но ПО ФАКТУ.

Нужно написать какие они бывают, чем отличаются (если у них есть разновидности).

Текст должен быть структурирован, с подзаголовками и списками.

В тексте должно быть много (!) качественных, подробных фотографий.

Абзацы не должны быть большими, чтобы их было удобно читать.

Нужно написать полезные для людей статьи, именно на этом нужно сосредоточиться. Чтобы они помогали в выборе товара (а не "отговаривали" от его покупки).

Можете посмотреть одну из этих статей, чтобы понимать, к какому конечному результату нужно прийти:

https://hobot-russia.ru/blog/

https://levenhukshop.ru/blog/

https://ileatherman.ru/blog/

https://coldsteels.ru/blog/

https://microtech-russia.ru/blog

Оплата: 100 руб./1000 зн.б.п.

4 года назад
Liubov_Restalova
Любовь 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

maxfrancisco
Максим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
21 день назад
4 года назад
$8
6 дней
Очень достойный исполнитель. Четкое выполнение ТЗ, сроки всегда соблюдаются. Слог отличный, высокая грамотность. Буду и дальше сотрудничать с удовольствием.
Рекомендую Любовь как отличного заказчика. Предоставляет понятные задания, всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

maxfrancisco
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