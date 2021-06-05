Нужно 10 подробных, интересных обзоров на товары бренда Norfin

Нужны статьи-обзоры по костюмам и палаткам Norfin (объемом по 3000-7000 симв.)

Интересно и подробно описать каждую деталь товара и его фишки. Не писать воду, только что-то интересное, но ПО ФАКТУ.

Нужно написать какие они бывают, чем отличаются (если у них есть разновидности).

Текст должен быть структурирован, с подзаголовками и списками.

В тексте должно быть много (!) качественных, подробных фотографий.

Абзацы не должны быть большими, чтобы их было удобно читать.

Нужно написать полезные для людей статьи, именно на этом нужно сосредоточиться. Чтобы они помогали в выборе товара (а не "отговаривали" от его покупки).

Можете посмотреть одну из этих статей, чтобы понимать, к какому конечному результату нужно прийти:

https://hobot-russia.ru/blog/

https://levenhukshop.ru/blog/

https://ileatherman.ru/blog/

https://coldsteels.ru/blog/

https://microtech-russia.ru/blog

Оплата: 100 руб./1000 зн.б.п.