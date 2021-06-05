В перспективе работа постоянная, но, соглашаясь работать сейчас, вы ничего не теряете. Желательно ежедневно делать хотя бы 5 кило в сутки с уникальностью текстов не менее 95% (требования к уникальности обязательны). ...
Нужно 10 подробных, интересных обзоров на товары бренда Norfin
Нужны статьи-обзоры по костюмам и палаткам Norfin (объемом по 3000-7000 симв.)
Интересно и подробно описать каждую деталь товара и его фишки. Не писать воду, только что-то интересное, но ПО ФАКТУ.
Нужно написать какие они бывают, чем отличаются (если у них есть разновидности).
Текст должен быть структурирован, с подзаголовками и списками.
В тексте должно быть много (!) качественных, подробных фотографий.
Абзацы не должны быть большими, чтобы их было удобно читать.
Нужно написать полезные для людей статьи, именно на этом нужно сосредоточиться. Чтобы они помогали в выборе товара (а не "отговаривали" от его покупки).
Можете посмотреть одну из этих статей, чтобы понимать, к какому конечному результату нужно прийти:
https://microtech-russia.ru/blog
Оплата: 100 руб./1000 зн.б.п.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Нужен грамотный копирайтер, который не просто напишет текст для робота, а сделает его интересным, читабельным и даже познавательным, ну и конечно же - ПРОДАЮЩИМ. Никакой воды в тексте не должно быть!!! То есть, нужно изучить ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт4 года назад
Написать скрипт для b2c (продажа сантехники), для допродаж клиентам, оформившим заказКопирайтинг1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $1
Необходимо сделать ТЗ по написанию текста для копирайтера. Согласно моему чек -листу. с обучающими роликами.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
Требуется написать 5 статей по 2000-3000 символов на свободную тему для аудитории 40+Копирайтинг28 заявокЗакрыт4 года назад
- $7
Нужно сделать Описание товара и перечислить несколько преимуществ. Речь пойдет о таблетированной соли для посудомоечных машин. Сделать упор нужно на экологичность продукта и чистоту состава отсутствие ненужных компонентов в нем и высокое ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, Необходимо написать 20 отзывов о гостинице и разместить их на отзовиках. Примеры отзывов, а также ссылки на отзовики вышлем. Отзывы нужны не большие на 3-7 предложений. ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт4 года назад
Опишу все что для меня важно при написании: Хорошо, если вы понимаете женскую аудиторию и понимаете как нужно для нее писать, чтобы они это читали. Тематики будут разные: психология, красота, питание, хобби..Здорово, если ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт4 года назад
Есть неструктурный текст , необходимо его разбить на смысловые блоки , сделать к некоторым из них описание. И подготовить крупноблочный прототип для ui дизайнера( желательно в фигме.) Новички без отзывов мимо сразуКопирайтинг1 заявкаЗакрыт4 года назад