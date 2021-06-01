Текст для лендинга на англ языке

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Закрыт2 заявки720 просмотров

Текст для лендинга на англ языке

Мы вам дадим информацию а вы структурно все разместите на лендинге, 6-8 блоков должен быть ленд

Занимаемся трудоустройство в Грецию.

Бюджет не большой

Сроки 1-2-3 дня

4 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Артем
 
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5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
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6 часов назад
49 отзывов
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