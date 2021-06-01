Нужно написать качественный гест пост на английском языке

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок569 просмотров

ТЗ https://docs.google.com/spreadsheets/d/17hfwEO_83J1Ji-bF2VxqXmmFoIVVdGSicYpf_np_eNs/edit#gid=0

Требования:

  • Уникальность: 90%+ text.ru, CopyScape.
  • Тайтл и дескрипшен писать не нужно. Начинать с H1.
  • Объем: 500 слов.
  • 1 картинка.
4 года назад
alenaworkmailbox
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