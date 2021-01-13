Копирайтер/рерайтер в специализированный интернет-магазин видеоигр

$500
КопирайтингЗакрыт25 заявок714 просмотров
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Требуется копирайтер, по совместительству рерайтер, в интернет-магазин видеоигр на постоянной основе для работы на новом ресурсе крупнейшего специализированного интернет-магазина видеоигр со своим техноблогом и интернет-журналом.

Обязанности:

  • Составление и написание описаний для собственных товарных позиций компании;
  • Рерайт описаний производителей видеоигр, аксессуаров, конструкторов;
  • Поиск и подбор иллюстраций;
  • Написание обзоров на видеоигры, игровые приставки, аксессуары, конструкторы, настольных игры и др, разбор интересных тем.
Требования:
  • Опыт работы контент-редактором/копирайтером/рерайтером не менее 2-х лет;
  • Понимание сферы видеоигр;
  • Желание писать по игровой тематике, собственный опыт и интерес к данной теме;
  • Грамотность;
  • Минимальное понимание SЕО и умение писать грамотно составленный текст
Условия:
  • Работа на УДАЛЁНКЕ, но постоянная обратная связь с офисом;
  • Рерайт описаний производителей - 70руб./1000 символов + копирайт 120руб./1000 символов (обзоры, новости, анонсы, презентации товаров).
Необходимо выполнение тестового задания!
3 года назад
KontentKontent
31 годРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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