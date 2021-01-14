Написать темы статей про знаменитостей

Добрый день нужен отзыв на сайте [url=https://otzovik.com/?r=3646945]отзовик[/url] (сделать регистрацию если нет аккаунта) минимально количество символов 500 компания занимается бытовой техникой и электроникой Написать, что мол классная компания, цена дешевле чем везде, покупали технику. Компания [url=https://otzovik.com/review_11222964.html]Hi-tech[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо придумать темы статей под Дзен про знаменитых людей и звёзд. На написание заголовков сутки от принятия заявки.
Нужны только заголовки! Тексты не нужны!
Постоянные заказы при хорошем выполнении.
Нужны редкие темы, которыми не завален интернет. Придумывайте интересное, а не скучное. Смотрите на заголовки своими глазами, оценивайте, захотелось бы вам кликнуть по нему или это что-то обычное, скучное и не интересное. Не нужна "желтуха". Интересные и заманчивые заголовки, но не откровенная "желтуха". В то же время, по теме должны быть источники информации.
Темы не должны быть событийными. Заголовки не должны быть новостными. Старые события уже неактуальны. Горячие новости обсасываются всеми и читать опять то же самое не интересно. Заголовки можно формировать на основании новостей, но они не должны звучать как новости. Пример: новость "Дана Борисова заявила, что бывший муж избил ее дочь", на основе новости можно придумать такой заголовок "4 знаменитости, которые обвиняли мужей в избиении детей".
Необходимо знание требований Дзена и умение составлять заголовки, ориентируясь на правила по кликбэйту (https://yandex.ru/support/zen/requirements/clickbait.html ). Идеи можно будет черпать откуда угодно, кроме Дзена, но нельзя копировать найденные темы 1 в 1, нужно обязательно переписывать и делать уникальные заголовки, но в то же время привлекательные и не нарушающие правил. Замена одного слова или цифры в заголовке не считается его уникализацией. Взять идею, это использовать замысел, при этом написав что-то уникальное, а не поменять одно слово.
Темы не должны затрагивать направление 18+ (эротика в том числе). Никакой чернухи, шок контента, оскорблений (в том числе болезни, пандемия и коронавирус). Всё в рамках приличия.
Один заказ - 30 тем. Темы должны быть в рамках одного заказа разнообразными, не нужно делать несколько тем про одну и ту же знаменитость.
Ссылка на файл с темами, которые уже были и должны отсутствовать в вашем списке. Так же, используйте этот список для понимания того, какие темы нужны. https://docs.google.com/document/d/1hxU6WPIzfN__fvBwdJlDMo1pBKrRoU7lzBDtfoyqKRc/edit?usp=sharing
Заявку подавайте с двумя примерами написанных ранее вами заголовков для статей (примеры нужны для того, чтобы увидеть что вы будите писать и подойдет ли нам это). Если примеры тем меня заинтересуют, я приму вашу заявку.
Уникальные заголовки в заявках не требуются! Можете просто скопировать из любых источников темы, не уникализируя их. Мне эти примеры нужны для того, чтобы понять, что вы прочитали задание, поняли его и сделаете более менее то, что мне подойдет. У меня нет цели собрать темы бесплатно!!! Если я не принял вашу заявку, в которой вы указали темы, значит мне они не понравились!!! Использовать я их не буду!!!
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