Написать статьи для сайта по диджитал продвижению

Нужно написать 10 информационных статей по ТЗ для сайта на тему домашнего копчения. Стоимость – 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. Есть требования к статьям, их скину отдельно заинтересованным в сотрудничестве. Оплата ...
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Нужно написать около 10 - 15 статей по диджитал продвижению для нового сайта компании, которая предлагает такие услуги, с учетом ключевых запросов. Простым языком, легким и понятным. По объему дайте рекомендации, думаю, что 1 500 - 3 000 знаков.
Пожалуйста, напишите в трех фразах, почему я должна отдать проект вам. Укажите свою цену и примерные сроки.
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