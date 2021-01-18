Написать статьи для сайта по диджитал продвижению

Нужно написать около 10 - 15 статей по диджитал продвижению для нового сайта компании, которая предлагает такие услуги, с учетом ключевых запросов. Простым языком, легким и понятным. По объему дайте рекомендации, думаю, что 1 500 - 3 000 знаков.

Пожалуйста, напишите в трех фразах, почему я должна отдать проект вам. Укажите свою цену и примерные сроки.