Нужно подогнать текст под требования

Нужно написать 10 информационных статей по ТЗ для сайта на тему домашнего копчения. Стоимость – 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. Есть требования к статьям, их скину отдельно заинтересованным в сотрудничестве. Оплата ...