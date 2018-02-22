Требуется копирайтер, который коротко опишет 40-50 инфопродуктов. Список продуктов тут http://burkhan.ru/ (также идет во вложении). На самом деле на сайте курсов уже есть описания, но там описано слишком длинно. Вам нужно для каждого продукта написать ...
Копирайтер для написания продающих историй
Здравствуйте!
Ищу копирайтера для написания серии продающих статей.
Рефренсы предоставлю.
Грамотность, захватывающее изложение материала, умение преподнести историю, понимания кликбейтных заголовков.
5-10 текстов
Выбранный исполнитель
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