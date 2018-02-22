Копирайтер для написания продающих историй

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен12 заявок276 просмотров

Здравствуйте!

Ищу копирайтера для написания серии продающих статей.

Рефренсы предоставлю.

Грамотность, захватывающее изложение материала, умение преподнести историю, понимания кликбейтных заголовков.

5-10 текстов

Написание статей
8 лет назад
olegtranzit
Олег 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

ratmir2013
Ратмир 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$1
1 день
Очень рекомендую Ратмира как копирайтера. Подход - 10 из 10 Сроки держит, всегда предупреждает и держит в курсе этапа. Плагиат - 1% край, это важно! Проверено не на одном заказе.
Олег - отличный заказчик! Очень интересные заказы, достойная и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ratmir2013
Ратмир 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад