Написать текст для привлечения подписчиков в сообщество

$2
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  2. Продающие тексты
Закрытнет заявок107 просмотров

Доброго времени суток, фрилансеры.

Мне нужен профессионал с большим опытом для написания текста рекламного поста. Тематика сообщества - саморазвитие и мотивация. Плачу не за 1000 символов, а по факту выполнения работы.

Если конверсия окажется хорошей, то будем сотрудничать и в дальнейшем.

Написание постов
8 лет назад
TrustedLancer
Ростислав 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров