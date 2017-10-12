Написать текст для привлечения подписчиков в сообщество

Доброго времени суток, фрилансеры.

Мне нужен профессионал с большим опытом для написания текста рекламного поста. Тематика сообщества - саморазвитие и мотивация. Плачу не за 1000 символов, а по факту выполнения работы.

Если конверсия окажется хорошей, то будем сотрудничать и в дальнейшем.