Реклама кредитной карты

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен12 заявок388 просмотров

Написать продающий текст для рекламной компании кредитной карты. В личку дам лендинг, где описаны все ее преимущества. Основная тема - 100 дней без % по кредиту.  Нужен крутой текст, побуждающий оформить кредитную карту, с призывами к действию. Для размещения в паблике соц.сети.

8 лет назад
oliverr
Оля 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Rider23
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$1
2 дня
Работа выполнена отлично! Рекомендую!
Хороший заказчик. Четко ставит задачи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Rider23
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад