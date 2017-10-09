Создать серию писем для е-майл рассылки клиентам интернет-магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт6 заявок210 просмотров

Нужно сделать 4-6 писем в период октябрь-декабрь 2017 среди старых клиентов магазина.

В каждом письме примерно 4 темы.

В письме должны быть иллюстрации и ссылки на соответствующие разделы магазина.

Итогом серии писем должна быть заинтересованность клиентов вернуться в магазин и осуществить покупку, либо написать развернутую статью (оплачиваемую нами) об использовании купленного товара.

Тематика магазина - экипировка для водных и зимних видов спорта и активного отдыха. 

8 лет назад
makudr
Михаил 
54 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров