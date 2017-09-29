Продающий текст с гарантией конверсии. Тематика - экскурсии

нужен продающий текст с гарантией конверсии (по лидам/обращениям) не ниже 8%

тема сочинения - экскурсии на Куршскую косу.

Бриф заполним. Доступ к статистике откроем.

конверсию для чистоты считаем только по контекстной рекламе.

для контроля вешается всё на CRM - позвонит/напишет письмо/стукнет вконтакте - все это будет зафиксировано.

Порядок работы:

1. присылаете бриф - заполняем отсылаем обратно.

2. выполняете заказ

3. публикуем - даем доступы к статистике..

4. запускаем рекламу. крутим неделю-две.

5. смотрим конверсию..

есть 8% - рассчитываемся, пишем хвалебную оду в отзывы.

меньше 8% - вносите правки в текст - опять крутим рекламу. и так до тех пор пока не будет результат.

больше 8% в 2 и более раз - рассчитываемся + бонус + в карму + женимся/выходимзамуж/удочеряем/усыновляем + в течении 3х месяцев ежедневно упоминаем в молитвах + выдвигаем в президенты.

ЗЫ. Если не можете дать гарантию и хотите написать, что никто не дает гарантию - не утруждайтесь. Ищу профессионала.

UPDATE: Дизайн, рекламу и прочее можем привести в соответствии с Вашими требованиями для увеличения конверсии.

UPDATE2: Присылайте, пожалуйста, сразу 2-3 свои лучшие работы по продающим текстам. В личку, ссылкой или к заявке.