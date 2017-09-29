Здравствуйте. Нужен продающий текст,копирайт для магазина курительных принадлежностей. Объем 2000 знаков, 2 ключа.
Продающий текст с гарантией конверсии. Тематика - экскурсии
нужен продающий текст с гарантией конверсии (по лидам/обращениям) не ниже 8%
тема сочинения - экскурсии на Куршскую косу.
Бриф заполним. Доступ к статистике откроем.
конверсию для чистоты считаем только по контекстной рекламе.
для контроля вешается всё на CRM - позвонит/напишет письмо/стукнет вконтакте - все это будет зафиксировано.
Порядок работы:
1. присылаете бриф - заполняем отсылаем обратно.
2. выполняете заказ
3. публикуем - даем доступы к статистике..
4. запускаем рекламу. крутим неделю-две.
5. смотрим конверсию..
- есть 8% - рассчитываемся, пишем хвалебную оду в отзывы.
- меньше 8% - вносите правки в текст - опять крутим рекламу. и так до тех пор пока не будет результат.
- больше 8% в 2 и более раз - рассчитываемся + бонус + в карму
+ женимся/выходимзамуж/удочеряем/усыновляем + в течении 3х месяцев ежедневно упоминаем в молитвах + выдвигаем в президенты.
UPDATE: Дизайн, рекламу и прочее можем привести в соответствии с Вашими требованиями для увеличения конверсии.
UPDATE2: Присылайте, пожалуйста, сразу 2-3 свои лучшие работы по продающим текстам. В личку, ссылкой или к заявке.
Заявки фрилансеров
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