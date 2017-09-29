Составление продающих структур для лендингов (прототипов)

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт9 заявок171 просмотр

Необходимо качественно и грамотно составлять прототипы (составлять интересные, цепляющие заголовки для блоков, УТП) продающих лендингов! 

Жду Ваши предложения! Обязательно наличие портфолио, так же указывайте примерную стоимость и сроки

8 лет назад
makarfc
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров