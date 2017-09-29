Нужно на основании вводных данных написать 6 постов для фейсбук. Посты должны быть коротенькими и с интересной подачей. Срок - 3 часа с момента одобрения заявки. Также к каждому посту нужно подобрать по картинке. ...
Подготовка описательной части проекта из тезисного плана.
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Необходимо написать качественный план для проекта на основе тезисного плана и личной консультации (интервью) по всем пунктам плана. Тематика проекта - отдых и развлечения. Полное содействие и круглосуточные консультации гарантируем. Нужен грамотный райтер с высоким уровнем iq.
Приветствуются навыки и опыт подготовки сложных документов для реализации долгосрочных интернет-проектов.
Приветствуется специалист из города Киев.
Срок реализации - 7 дней.
Объём конечного документа - 15 - 20 страниц А4.
Бюджет + премия (премия зависит от комфортности работы, скорости исполнения)
Перспективы!
Заявки фрилансеров
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