Необходим текст скрытой рекламы

Приветствую! Попытаюсь сэкономить нам всем время, и подробно написать, насколько я не знаю, чего хочу)) Есть два, так сказать, "магазина". Русский: https://www.livemaster.ru/magliamagica И английский: https://www.etsy.com/shop/TsarevaCrochet Нужно поменять описания товаров на ...