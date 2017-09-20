Нужно на основании вводных данных написать 6 постов для фейсбук. Посты должны быть коротенькими и с интересной подачей. Срок - 3 часа с момента одобрения заявки. Также к каждому посту нужно подобрать по картинке. ...
Необходим текст скрытой рекламы
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Заявки фрилансеров
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