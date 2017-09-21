Нужны продающие тексты для тренинга по саморазвитию

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Закрыт6 заявок152 просмотра

Нужны 3-4 продающих текста для тренинга по саморазвитию (йога, медитация, телеска, тантра) для вконтакте и фейсбука, а так же пара статей на эту же тематику.

Если вам сами увлекаетесь эзотерикой и духовным развитием - Велком!)

8 лет назад
milainfo1
Людмила 
60 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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