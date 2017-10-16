Продающий текст для лендинга

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Завершен3 заявки226 просмотров

Необходимо написать текст для лендинга на тему "Расстановки по Хеллингеру" под конкретного расстановщика. Подробнее в прикрепленном файле.

8 лет назад
urlasd
46 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$56
5 дней
Прекрасная работа! Быстро, качественно, недорого. Спасибо!
Сотрудничеством доволен! Все хорошо!

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Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
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