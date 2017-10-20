Копирайт, продающий текст для ИМ

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Завершен11 заявок224 просмотра

Здравствуйте.

Нужен продающий текст,копирайт для магазина курительных принадлежностей. Объем 2000 знаков, 2 ключа.

8 лет назад
serg1254
Сергей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

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Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад
$10
3 дня
Очень приятно работать. Профессионально,оперативно,буду обязательно обращаться! Рекомендую.
Сергей - ответственный заказчик. Сотрудничество приятное и непринужденное. Спасибо. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад
#1
Продающие тексты