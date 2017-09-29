Написание уникальных объявлений для авито

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Закрыт20 заявок333 просмотра

Нужно написать 9 объявления, о 3 разных товарах на авито, примеры я дам.

Оплата 100 руб. или 1,71$. 

8 лет назад
guest_15075432115102
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров