нужен продающий текст с гарантией конверсии (по лидам/обращениям) не ниже 8% тема сочинения - экскурсии на Куршскую косу. Бриф заполним. Доступ к статистике откроем. конверсию для чистоты считаем только по контекстной рекламе. ...
Написание уникальных объявлений для авито
Нужно написать 9 объявления, о 3 разных товарах на авито, примеры я дам.
Оплата 100 руб. или 1,71$.
Заявки фрилансеров
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