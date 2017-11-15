Написать статьи для разделов и главной страницы

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Завершен21 заявка281 просмотр

В интернет магазин мебели для кафе и рестаранов надо написать описания разделов и главной страницы. В первую очередь будет около 15 статей по 2000 знаков.

Главные требования:

  • Без ошибок писать
  • Писать вменяемые тексты по теме сайта
  • Уникальность
8 лет назад
madbbb
46 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lapa12309
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$96
10 дней
Отличные статьи, будем работать еще!
Богдан адекватный заказчик, работать можно вполне. Задачу поставил, мои просьбы по постановке ТЗ выполнил, на связи был, поэтапную оплату производил. Работаем дальше :)

Заявки фрилансеров

lapa12309
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад