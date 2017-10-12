Продающий текст для e-mail рассылки

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Завершен2 заявки154 просмотра

На основе текста с сайта сформировать текст для письма. Примерно 2000 знаков

8 лет назад
yana_marketing
Яна 
33 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

alisa_odintsova
Алиса 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Хорошо и быстро выполнила задачу.
Приятный и ответственный заказчик. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

alisa_odintsova
Алиса 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад