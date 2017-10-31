Rider23

Дмитрий Rider23

 
35 летРоссия/Уфа
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Литературный перевод с английского на русский. Копирайтинг. Рерайтинг. Редактирование.

Филолог. Башкирский государственный университет. Пишу статьи на разные темы, а также продающие тексты с высокой уникальностью. Перевожу с английского на русский. Также занимаюсь рерайтингом. Исправляю грамматические, орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки. Также имею техническое образование, связанное с автомобилями. Пишите. Буду рад сотрудничеству!

Портфолио
Отзывы заказчиков
Gordew
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Описать 2 бренда (художественный красивый рекламный) Срочно.
Дмитрий выполнил работу на 100 %. Единственный, кто отозвался на срочность выполнения. Грамотно, аккуратно и быстро.
Отличный заказчик! Четко обозначил задачу и работу оплатил вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
oliverr
Оля 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Реклама кредитной карты
Работа выполнена отлично! Рекомендую!
Хороший заказчик. Четко ставит задачи. Рекомендую.
Ответный отзыв
elena_bek
Елена 
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Страница для сайта
Конеретно и по делу! Сразу решили все вопросы по ТЗ. Текст проработан скрупулезно, выдан результат больший, чем ожидала. Очень приятно.) Спасибо, буду обращаться еще!
Очень понравилось сотрудничать с Еленой! Постоянно поддерживали связь. Рекомендую!
Ответный отзыв
Roben
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов
$10
10 баллов
6 лет назад
2 письма для рассылки
Исполнитель все сделал как я хотел, написал хорошие тексты, рекомендую.
Отличный заказчик. Задачи ставит четко. Оплату производит вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
Masyanya7709
Ольга 
44 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
2 отзыва
$5
10 баллов
6 лет назад
Требуется грамотный автор для написания серии статей
Дмитрий проявил себя, как ответственный и сознательный автор. Отлично справляется с поставленными заданиями, быстро реагируя на замечания. Сотрудничеством очень довольна. Буду заказывать еще.
Мне понравилось сотрудничать с Ольгой.Темы заданий оказались очень интересными.Оплата поступила вовремя.Очень доволен!
Ответный отзыв
Продающие тексты
4 отзыва
$1/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга