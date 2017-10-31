Литературный перевод с английского на русский. Копирайтинг. Рерайтинг. Редактирование.

Филолог. Башкирский государственный университет. Пишу статьи на разные темы, а также продающие тексты с высокой уникальностью. Перевожу с английского на русский. Также занимаюсь рерайтингом. Исправляю грамматические, орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки. Также имею техническое образование, связанное с автомобилями. Пишите. Буду рад сотрудничеству!