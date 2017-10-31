Литературный перевод с английского на русский. Копирайтинг. Рерайтинг. Редактирование.
Филолог. Башкирский государственный университет. Пишу статьи на разные темы, а также продающие тексты с высокой уникальностью. Перевожу с английского на русский. Также занимаюсь рерайтингом. Исправляю грамматические, орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки. Также имею техническое образование, связанное с автомобилями. Пишите. Буду рад сотрудничеству!
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Портфолио
- Тексты на английском76 просмотров
- Тексты на русском441 просмотр
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
6 лет назад
Дмитрий выполнил работу на 100 %. Единственный, кто отозвался на срочность выполнения. Грамотно, аккуратно и быстро.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко обозначил задачу и работу оплатил вовремя. Рекомендую!
$1
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко ставит задачи. Рекомендую.
$10
10 баллов
6 лет назад
Конеретно и по делу! Сразу решили все вопросы по ТЗ. Текст проработан скрупулезно, выдан результат больший, чем ожидала. Очень приятно.) Спасибо, буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничать с Еленой! Постоянно поддерживали связь. Рекомендую!
$10
10 баллов
6 лет назад
Исполнитель все сделал как я хотел, написал хорошие тексты, рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задачи ставит четко. Оплату производит вовремя. Рекомендую!
$5
10 баллов
6 лет назад
Дмитрий проявил себя, как ответственный и сознательный автор. Отлично справляется с поставленными заданиями, быстро реагируя на замечания. Сотрудничеством очень довольна. Буду заказывать еще.
Ответный отзыв
Мне понравилось сотрудничать с Ольгой.Темы заданий оказались очень интересными.Оплата поступила вовремя.Очень доволен!
Продающие тексты
4 отзыва
$1/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга