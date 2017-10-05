Требуется грамотный автор для написания серии статей

РерайтингЗавершен40 заявок602 просмотра
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Нужен ответственный и грамотный автор для написания серии статей. Тематика туристическая. Задания не сложные. 

Оплата 30/1000 в рублях на вебмани.

В день желательно писать от 10 тыс. символов.

ТЗ и пример готового текста в прикрепленном файле.

6 лет назад
Masyanya7709
Ольга 
44 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Rider23
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$5
2 дня
Дмитрий проявил себя, как ответственный и сознательный автор. Отлично справляется с поставленными заданиями, быстро реагируя на замечания. Сотрудничеством очень довольна. Буду заказывать еще.
Мне понравилось сотрудничать с Ольгой.Темы заданий оказались очень интересными.Оплата поступила вовремя.Очень доволен!
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