Требуется грамотный автор для написания серии статей

Рерайт на английском. Несложная тематика. 100 р за 1000 симв.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен ответственный и грамотный автор для написания серии статей. Тематика туристическая. Задания не сложные.
Оплата 30/1000 в рублях на вебмани.
В день желательно писать от 10 тыс. символов.
ТЗ и пример готового текста в прикрепленном файле.
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