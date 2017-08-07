Рерайт статей по дизайну

РерайтингЗавершен14 заявок211 просмотров
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Нужно сделать рерайт статей о дизайне интерьера,

Пример: https://www.houzz.ru/ideabooks/57495982/list/nayti-i-zamenity-11-elementov-kotorye-delayut-vash-interyer-proshche?m_refid=ru-ptr-reg-lj-stories-3-57495982

Статьи по 3-5 тысяч знаков, в количестве 7-10 штук

Интересует цена и сроки за одну статью.

7 лет назад
neoluxe
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alisa_odintsova
Алиса 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$75
5 дней
Всё было сделано отлично, как всегда. Рекомендую!
Все прошло хорошо, рекомендую Владимира к сотрудничеству!
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