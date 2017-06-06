Сделать рерайт технических текстов о ремонте телефонов

Требуется сделать рерайт таблиц с описанием неисправностей мобильных телефонов и методами ремонта. В среднем одна таблица состоит из 20 видов неисправностей, для каждой 1-4 предложения описания. Нужно просто сделать рерайт, при этом использовать максимум терминов и технических слов по теме.

Стоимость 100 рублей за 1 таблицу.

Если сделаете все хорошо, потом даем в работу партию текстов по той же теме, копирайт + рерайт.