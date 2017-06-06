Имеется два путеводителя - один на рус, другой на анг языках, требуется написать рерайт некоторых достопримечательностей для информационного туристического портала на русском и англ языках Объем каждой описательной части достопримечательности составляет примерно от 100 до 800 символов. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рерайт
Описание уже присутствует, поэтому нужно будет сделать рерайт, опираясь на имеющийся текст и характеристики к товару.
В описании сохраняем структуру и название абзацев.
Содержание текста:
В тексте ответить на следующие вопросы:
1. Характеристики массажера (как выглядит, основные функции)
2. Чем этот массажер отличается от других
3. Что думают другие покупатели об этом массажере + призыв оставить отзыв после
покупки или задать вопрос прямо сейчас
4. Какие недостатки есть у массажера (незначительная мелочь, которая не спугнет клиента)
Использовать фразы: "Мы проконсультируем/подскажем/посоветуем/научим использовать"
"Мы доставим/установим"
"Остались вопросы? Позвоните/заполните форму/закажите обратный звонок"
Текст должен быть удобен для чтения человеком. Не должны идти подряд три длинных либо три кратких предложения (длинное предложение - 10
и более слов, краткое - до 10 слов).
Оплата
1 описание (1200-1400 с.б.п) – 20 грн. - описания происходит по заданному шаблону с использованием ключей; - уникальность должна
быть не ниже 75 % (https://text.ru/ или Адвего). Объем работы большой и
постоянный. Нужно писать 5000 символов/день.
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