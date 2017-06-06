Рерайт

Описание уже присутствует, поэтому нужно будет сделать рерайт, опираясь на имеющийся текст и характеристики к товару.

В описании сохраняем структуру и название абзацев.

Содержание текста:

В тексте ответить на следующие вопросы:

1. Характеристики массажера (как выглядит, основные функции)

2. Чем этот массажер отличается от других

3. Что думают другие покупатели об этом массажере + призыв оставить отзыв после

покупки или задать вопрос прямо сейчас

4. Какие недостатки есть у массажера (незначительная мелочь, которая не спугнет клиента)

Использовать фразы: "Мы проконсультируем/подскажем/посоветуем/научим использовать"

"Мы доставим/установим"

"Остались вопросы? Позвоните/заполните форму/закажите обратный звонок"

Текст должен быть удобен для чтения человеком. Не должны идти подряд три длинных либо три кратких предложения (длинное предложение - 10

и более слов, краткое - до 10 слов).

Оплата

1 описание (1200-1400 с.б.п) – 20 грн. - описания происходит по заданному шаблону с использованием ключей; - уникальность должна

быть не ниже 75 % (https://text.ru/ или Адвего). Объем работы большой и

постоянный. Нужно писать 5000 символов/день.