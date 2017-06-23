Рерайт текстов на маникюрную тематику

РерайтингЗавершен9 заявок247 просмотров
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Нужно написать на сайт canni-professional.com.ua..., тексты для описания рубрик сайта. Текст 1000 знаков без пробелов, 4 разы должно упоминаться с брендом название рубрики в тексте. Оплата за 1000 символов — 12 грн. Уникальность должна быть 95%. Проверять уникальность на сайте content-watch.ru. Оплата за 10 написанных текстов. 

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7 лет назад
pozvoni
Олег 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
helen-print
Елена 
44 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад
$10
7 дней
Ответственный исполнитель. Все работа была выполнена в срок, быстро и качественно. Рекомендую.
ТЗ - понятное, оплата - сразу после сдачи работы. Рекомендую сотрудничество!
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