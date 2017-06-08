Рерайт статьи для е-майл рассылки на тему: Мобильная версия сайта

РерайтингЗавершен5 заявок211 просмотров
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Рерайт статьи для е-майл рассылки на тему Мобильная версия сайта зачем она нужна:

  • Уникальность от 70%
  • Символов до 2500
  • Плачу 300 р/статья
  • Оформить в ворде
  • Четкое разбиение статьи на логические абзацы
  • Зачем нужна Мобильная версия сайта
  • Требования/рекомендации от Гугл, Яндекс
  • Кратко - общая статистика, и примерно по темам
  • Вставлять ссылки на Ядекс и Гугл вебмастера
  • Вставить графики, картинки по теме, можно скачать графики с http://www.liveinternet.ru/stat/ru/oses.html?period=month
  • Призыв - что мы можем помочь с созданием мобильной версии.
Оплата по факту.

Плачу всегда, смотри отзывы.

7 лет назад
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$2
1 день
Очень быстро!
Исключительно положительный опыт работы с Андреем.
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