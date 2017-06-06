Добрый день, требуется статьи на тему "бизнес идеи", например, как открыть магазин по продаже цветов. Обязательно: грамотность, без ошибок/опечаток, без воды, структурированный текст. Объем: от 3000 до 5000 з.б.п. Уникальность: не менее 90% по Etxt/Advego. Стоимость: 50 за статью (первая ...
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Рерайт по компьютерной тематике. 50 р за 1000 симв.
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